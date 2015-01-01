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Беседка Андрея Туманова
председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»

19:43 / 29 января 2017

В гостях у сказки!

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11:40 / 1 февраля 2017

Голубика: гостья в саду

Не каждый дачник может похвастаться тем, что на его участке растет голубика садовая. Растение это дает удивительно полезные плоды. Да и популярность его с каждым годом неуклонно растет.
374
10:37 / 1 февраля 2017

Витаминная зелень зимой

В зимние месяцы можно устроить мини-грядку на окне и вырастить пучок ароматной зелени. Зимой в контейнеры высевают семена быстрорастущих культур.
240
06:00 / 1 февраля 2017

Астрологический прогноз на февраль

Известный астролог Лина Саванская рассказывает, что ожидает все знаки зодиака в последний месяц зимы.
7674
13:45 / 31 января 2017

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?

Уже не за горами начало нового дачного сезона. Перед дачниками, которые приезжают на выходные, всегда остро стоит вопрос полива. Как определить достаточно ли в почве влаги?
592
11:30 / 31 января 2017

Выращивание томата: слагаемые успеха

Наши дачники трудятся на земле годами, по крупицам собирают бесценный личный опыт, выращивают самые разные культуры, испытывают сорта и гибриды. Как вырастить урожай этой культуры в непростых условиях Урала.
5240
10:32 / 31 января 2017

Как узнать размер земельного налога на земли общего пользования

Земельный налог оплачивают не только садоводы за свои личные земельные участки, но и садоводческие и дачные товарищества за земли общего пользования.
4199
12:40 / 30 января 2017

Подарите ребенку свинку...морскую

Если любимое чадо просит подарить пушистого четверолапого друга, родители часто отдают предпочтение морской свинке. Объясняется это малыми размерами животного и не слишком сложным уходом за ним.
3106
11:28 / 30 января 2017

Чечевичная закуска мшош

Несложно приготовить вкусную армянскую закуску из красной чечевицы.
277
10:30 / 30 января 2017

Бегония клубневая: выращиваем из семян

Январь-февраль – идеальное время для посева семян бегонии клубневой.
584
06:30 / 28 января 2017

Восточный гороскоп на 2017 год

Год Красного Петуха начнется 28 января 2017-го и будет продолжаться по 15 февраля следующего года. 16-го же февраля 2018-го на "космическую вахту заступит" Желтая (Земляная) Собака. Но до этого еще довольно далеко.
112322
12:47 / 27 января 2017

Сажай «Ажур» - и будет все «в Ажуре»!

Украсьте ваш огород «ажурным рисунком», выращивая овощные культуры из серии «Ажур». Придайте своему огороду авторский стиль!
3200
11:26 / 27 января 2017

Николай Караченцов: меня всегда считали универсальным артистом

Николая Караченцова знают и любят в нашей стране за запоминающиеся, разноплановые роли в театре и кино.
1 4284
10:24 / 27 января 2017

Какие цветы пора посеять

Опытные дачники в январе проводят посев семян некоторых цветочных культур.
101190
12:34 / 26 января 2017

Как выбрать томаты открытого грунта для консервирования и соков

Сохранить урожай томата – вторая задача огородника после его выращивания. Чаще всего томаты хранятся зимой в виде консервов: томатной пасты, сока, в собственном соку, лечо или замороженными.
7375
11:36 / 26 января 2017

Гата - армянская сладость

Очень популярна в Армении гата. Эту сладость пекут на все праздники и мало-мальски важные семейные события. Армянские женщины пекут гату, практически не меняя рецепта, вот уже 800 лет.
6241
10:25 / 26 января 2017

Бурачник: и в салат, и в целебный настой

Для тех дачников, кто выращивает в цветнике бурачник, но не знала, что это растение обладает лекарственными свойствами.
4126
10:37 / 1 февраля 2017

Витаминная зелень зимой

В зимние месяцы можно устроить мини-грядку на окне и вырастить пучок ароматной зелени. Зимой в контейнеры высевают семена быстрорастущих культур.
240
13:45 / 31 января 2017

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?

Уже не за горами начало нового дачного сезона. Перед дачниками, которые приезжают на выходные, всегда остро стоит вопрос полива. Как определить достаточно ли в почве влаги?
592
10:32 / 31 января 2017

Как узнать размер земельного налога на земли общего пользования

Земельный налог оплачивают не только садоводы за свои личные земельные участки, но и садоводческие и дачные товарищества за земли общего пользования.
4199
11:28 / 30 января 2017

Чечевичная закуска мшош

Несложно приготовить вкусную армянскую закуску из красной чечевицы.
277
06:30 / 28 января 2017

Восточный гороскоп на 2017 год

Год Красного Петуха начнется 28 января 2017-го и будет продолжаться по 15 февраля следующего года. 16-го же февраля 2018-го на "космическую вахту заступит" Желтая (Земляная) Собака. Но до этого еще довольно далеко.
112322
11:26 / 27 января 2017

Николай Караченцов: меня всегда считали универсальным артистом

Николая Караченцова знают и любят в нашей стране за запоминающиеся, разноплановые роли в театре и кино.
1 4284
12:34 / 26 января 2017

Как выбрать томаты открытого грунта для консервирования и соков

Сохранить урожай томата – вторая задача огородника после его выращивания. Чаще всего томаты хранятся зимой в виде консервов: томатной пасты, сока, в собственном соку, лечо или замороженными.
7375
10:25 / 26 января 2017

Бурачник: и в салат, и в целебный настой

Для тех дачников, кто выращивает в цветнике бурачник, но не знала, что это растение обладает лекарственными свойствами.
4126

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