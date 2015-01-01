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Беседка Андрея Туманова
председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»

19:43 / 29 января 2017

В гостях у сказки!

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06:30 / 28 января 2017

Восточный гороскоп на 2017 год

Год Красного Петуха начнется 28 января 2017-го и будет продолжаться по 15 февраля следующего года. 16-го же февраля 2018-го на "космическую вахту заступит" Желтая (Земляная) Собака. Но до этого еще довольно далеко.
82095
12:47 / 27 января 2017

Сажай «Ажур» - и будет все «в Ажуре»!

Украсьте ваш огород «ажурным рисунком», выращивая овощные культуры из серии «Ажур». Придайте своему огороду авторский стиль!
2116
11:26 / 27 января 2017

Николай Караченцов: меня всегда считали универсальным артистом

Николая Караченцова знают и любят в нашей стране за запоминающиеся, разноплановые роли в театре и кино.
1 3220
10:24 / 27 января 2017

Какие цветы пора посеять

Опытные дачники в январе проводят посев семян некоторых цветочных культур.
5163
12:34 / 26 января 2017

Как выбрать томаты открытого грунта для консервирования и соков

Сохранить урожай томата – вторая задача огородника после его выращивания. Чаще всего томаты хранятся зимой в виде консервов: томатной пасты, сока, в собственном соку, лечо или замороженными.
4245
11:36 / 26 января 2017

Гата - армянская сладость

Очень популярна в Армении гата. Эту сладость пекут на все праздники и мало-мальски важные семейные события. Армянские женщины пекут гату, практически не меняя рецепта, вот уже 800 лет.
5132
10:25 / 26 января 2017

Бурачник: и в салат, и в целебный настой

Для тех дачников, кто выращивает в цветнике бурачник, но не знала, что это растение обладает лекарственными свойствами.
389
13:15 / 25 января 2017

Гибискус в квартире

Мощные деревья гибискуса неплохо вписываются в интерьер больших помещений, к примеру фойе школ, поликлиник, кинотеатров. Во время цветения эти растения выглядят особенно нарядно. При хорошем уходе гибискус покажет себя во всей красе и в квартире.
5118
11:30 / 25 января 2017

Почему при хранении загнила свекла

Справиться с заболеванием свеклы помогут всего лишь две подкормки.
7501
10:27 / 25 января 2017

Розмарин вернет молодость

Розмарин как пряность в кулинарии используют давно. О лекарственных свойствах этого ароматного растения известно меньше.
5132
12:32 / 24 января 2017

Миндаль и настурция против холестерина

Нездоровый образ жизни приводит к повышению уровня холестерина. Борьбу с его избытком начинать придется с изменения питания, но самостоятельность в данном вопросе проявлять не стоит, лучше обратиться к врачу-диетологу. Однако существуют и растения, способные помочь.
9373
11:30 / 24 января 2017

Плетем из веточек забор

На участке порой требуется отгородить какой-то уголок. Конечно, в садовом центре для этих целей можно приобрести невысокий пластиковый заборчик. Но его несложно смастерить из подручного материала.
3267
10:34 / 24 января 2017

Армянская ариса - вкусно и бюджетно

Ариса – каша из пшеницы и курицы. Блюдо древнее, но у армян оно ассоциируется с печальными событиями, связанными с обороной сел у горы Муса-даг в 1915 году. Недалеко от Эчмиадзина каждый год в третье воскресенье сентября варят арису и угощают всех, кто пришел отдать дань памяти погибшимв страшные для Армении дни.
4143
12:03 / 23 января 2017

Никто не хочет быть председателем СНТ

Председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества избирается из числа членов правления сроком на два года.
7322
11:25 / 23 января 2017

Биопрепарат в помощь дачнику

В борьбе против некоторых вредителей часто рекомендуют применять препарат «Битоксибациллин».
6185
10:30 / 23 января 2017

Аихризон: размножаем дерево любви

Деревом любви в народе называют аихризон – растение, относящееся к группе суккулентов. Растет этот представитель семейства толстянковые на Канарских и Азорских островах, встречается в Марокко и Португалии.
2143
12:47 / 27 января 2017

Сажай «Ажур» - и будет все «в Ажуре»!

Украсьте ваш огород «ажурным рисунком», выращивая овощные культуры из серии «Ажур». Придайте своему огороду авторский стиль!
2116
10:24 / 27 января 2017

Какие цветы пора посеять

Опытные дачники в январе проводят посев семян некоторых цветочных культур.
5163
11:36 / 26 января 2017

Гата - армянская сладость

Очень популярна в Армении гата. Эту сладость пекут на все праздники и мало-мальски важные семейные события. Армянские женщины пекут гату, практически не меняя рецепта, вот уже 800 лет.
5132
13:15 / 25 января 2017

Гибискус в квартире

Мощные деревья гибискуса неплохо вписываются в интерьер больших помещений, к примеру фойе школ, поликлиник, кинотеатров. Во время цветения эти растения выглядят особенно нарядно. При хорошем уходе гибискус покажет себя во всей красе и в квартире.
5118
10:27 / 25 января 2017

Розмарин вернет молодость

Розмарин как пряность в кулинарии используют давно. О лекарственных свойствах этого ароматного растения известно меньше.
5132
11:30 / 24 января 2017

Плетем из веточек забор

На участке порой требуется отгородить какой-то уголок. Конечно, в садовом центре для этих целей можно приобрести невысокий пластиковый заборчик. Но его несложно смастерить из подручного материала.
3267
12:03 / 23 января 2017

Никто не хочет быть председателем СНТ

Председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества избирается из числа членов правления сроком на два года.
7322
10:30 / 23 января 2017

Аихризон: размножаем дерево любви

Деревом любви в народе называют аихризон – растение, относящееся к группе суккулентов. Растет этот представитель семейства толстянковые на Канарских и Азорских островах, встречается в Марокко и Португалии.
2143

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