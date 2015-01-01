председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»
18:01 / 3 февраля 2017
Борщевик Сосновского. Бороться? Или нормально хозяйствовать?
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календарь садовода
13:19 / 3 февраля 2017
Объявлена досрочная подписка на газету «Ваши 6 соток»Выписывайте газету для себя, для родных и близких в других регионах России!
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11:25 / 3 февраля 2017
Достаточно ли на участке одного дерева алычиАлыча, как и слива, перекрестноопыляемое растение нуждается ли она в кампании?
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12:49 / 2 февраля 2017
Почва для рассадыПри подготовке почвы для рассады нужно учитывать рыхлость почвы и её плодородие.
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11:30 / 2 февраля 2017
Икра кабачковая: тест на качествоЗимой употребление свежих овощей снижается. На помощь приходят всевозможные соленья-варенья собственного приготовления. Однако на всю зиму припасы сделать сложно, поэтому за баночкой икры заморской, кабачковой, мы отправляемся в супермаркет.
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10:35 / 2 февраля 2017
Как бороться с цветочными мошкамиМногие замечают в комнатных цветах черных мошек. Это – сциариды, грибные или почвенные комарики, опасные вредители из отряда двукрылых.
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10:37 / 1 февраля 2017
Витаминная зелень зимойВ зимние месяцы можно устроить мини-грядку на окне и вырастить пучок ароматной зелени. Зимой в контейнеры высевают семена быстрорастущих культур.
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13:45 / 31 января 2017
Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?Уже не за горами начало нового дачного сезона. Перед дачниками, которые приезжают на выходные, всегда остро стоит вопрос полива. Как определить достаточно ли в почве влаги?
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10:32 / 31 января 2017
Как узнать размер земельного налога на земли общего пользованияЗемельный налог оплачивают не только садоводы за свои личные земельные участки, но и садоводческие и дачные товарищества за земли общего пользования.
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11:28 / 30 января 2017
Чечевичная закуска мшошНесложно приготовить вкусную армянскую закуску из красной чечевицы.
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10:30 / 30 января 2017
Бегония клубневая: выращиваем из семянЯнварь-февраль – идеальное время для посева семян бегонии клубневой.
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11:30 / 2 февраля 2017
Икра кабачковая: тест на качествоЗимой употребление свежих овощей снижается. На помощь приходят всевозможные соленья-варенья собственного приготовления. Однако на всю зиму припасы сделать сложно, поэтому за баночкой икры заморской, кабачковой, мы отправляемся в супермаркет.
279
10:30 / 30 января 2017
Бегония клубневая: выращиваем из семянЯнварь-февраль – идеальное время для посева семян бегонии клубневой.
6126