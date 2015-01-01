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Беседка Андрея Туманова
председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»

14:59 / 16 января 2017

Не каждая современная девушка объяснит для чего эти "штучки", которые бабушка до сих пор хранит в коробочке на даче...

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12:31 / 16 января 2017

Абутилон: от семени к цветку

Проследить жизнь комнатного растения от семени к цветку – занятие весьма увлекательное, особенно для юного натуралиста. Неплохой «кандидат» для такого опыта – абутилон, семена которого можно приобрести в садовом центре.
228
11:40 / 16 января 2017

Усовершенствованная лопата для уборки снега

Обычно зимой дорожки от снега очищают совковой лопатой. Если эту работу выполнять после обильного снегопада, усталость просто валит с ног, нагрузка на руки при этом запредельная. Но облегчить этот тяжелый труд можно простым способом.
453
10:30 / 16 января 2017

Цветную капусту сажаем прямо в грунт

Бытует мнение, что в центральной части России нельзя вырастить цветную капусту безрассадным способом, но вполне реально получить урожай цветной капусты, минуя рассадную стадию.
470
12:35 / 13 января 2017

Эхеверия - каменная роза на окошке

Эхеверия – удивительно красивое комнатное растение. Кстати, в некоторых источниках встречается название эчеверия, и это более точный перевод с латыни.
274
11:30 / 13 января 2017

Прививку выполняем зимой

Садовод-новичок, наверное, удивится, если услышит о том, что прививку можно выполнять зимой. Зимнюю прививку называют настольной: за окном стужа и снег, а дачник сидит за столом в теплом помещении и прививает растения.
2168
10:31 / 13 января 2017

5 растений от изжоги

Избыток острой и жирной пищи, торопливое заглатывание кусков, перекус всухомятку и на ходу, а также мелкие и крупные ежедневные стрессы способствуют возникновению изжоги. Состояние это крайне неприятное. В некоторых случаях избавиться от него помогут растения.
1 8343
12:38 / 12 января 2017

Весеннее очарование купены

Задекорировать неказистое теневое место в саду можно с помощью купены. В диком виде этот неприхотливый многолетник до 1,5 м в высоту можно найти в лесу, вдоль оврагов, по долинам рек.
2118
11:36 / 12 января 2017

Лук-порей: сорта-новинки

Гибриды-новинки лука-порея рекомендованы для выращивания в личных подсобных хозяйствах повсеместно на территории России. Их отбеленные ложнолуковицы придают особый вкус блюдам, хороши они как в свежем виде, так и в консервированном.
6160
10:34 / 12 января 2017

Снегозадержание: запас карман не тянет

Снегозадержание – мероприятие, крайне необходимое не только в средней полосе, но и в более южных регионах. Весной, с наступлением настоящего тепла, растения немедленно трогаются в рост, бурно развиваются и быстро расходуют естественные запасы талой влаги.
4240
12:37 / 11 января 2017

Опыт возделывание лука-порея

Лук-порей не образует настоящей луковицы. В кулинарии используют нижнюю отбеленную часть – ложную луковицу. В европейских странах эта культура распространена очень широко. А вот на российском огороде, несмотря на не слишком сложную агротехнику, ее встретишь нечасто.
12786
11:42 / 11 января 2017

Керрия: капризная красавица

В южных городах можно встретить чудесные кустики, усыпанный махровыми желтыми цветками, которые по форме напоминали розы. Это керрия. Можно ли выращивать это южное растение в центральной России?
3124
10:33 / 11 января 2017

Армянский тжвжик

По сути тжвжик – это смесь субпродуктов (печень, легкое, сердце, желудки) разных животных (бараньи, куриные, телячьи), обжаренных с большим количеством зелени. В современной версии многие хозяйки добавляют репчатый лук, томатную пасту и болгарский сладкий перец.
4105
12:36 / 10 января 2017

Жимолость: 7 советов для большого урожая

Ягоды жимолости созревают уже в июне. За столь ранний урожай дачники давно оценили эту культуру-торопыгу.
191701
11:30 / 10 января 2017

После праздников: какие бывают разгрузочные дни

Желающим похудеть после праздников важно понимать: зачем, как, на чем и когда надо проводить разгрузку. Попробуем разобраться.
6118
10:36 / 10 января 2017

Можно ли прививать летний сорт на зимний и наоборот

В прививке очень важно не нарушать закономерности, это связано с особенностями вхождения плодовых деревьев в зимний покой.
6278
12:29 / 9 января 2017

Семена цветов долго хранить не стоит

Можно ли использовать для посева на рассаду семена однолетних цветочных культур, которые пролежали три года?
5550
11:40 / 16 января 2017

Усовершенствованная лопата для уборки снега

Обычно зимой дорожки от снега очищают совковой лопатой. Если эту работу выполнять после обильного снегопада, усталость просто валит с ног, нагрузка на руки при этом запредельная. Но облегчить этот тяжелый труд можно простым способом.
453
12:35 / 13 января 2017

Эхеверия - каменная роза на окошке

Эхеверия – удивительно красивое комнатное растение. Кстати, в некоторых источниках встречается название эчеверия, и это более точный перевод с латыни.
274
10:31 / 13 января 2017

5 растений от изжоги

Избыток острой и жирной пищи, торопливое заглатывание кусков, перекус всухомятку и на ходу, а также мелкие и крупные ежедневные стрессы способствуют возникновению изжоги. Состояние это крайне неприятное. В некоторых случаях избавиться от него помогут растения.
1 8343
11:36 / 12 января 2017

Лук-порей: сорта-новинки

Гибриды-новинки лука-порея рекомендованы для выращивания в личных подсобных хозяйствах повсеместно на территории России. Их отбеленные ложнолуковицы придают особый вкус блюдам, хороши они как в свежем виде, так и в консервированном.
6160
12:37 / 11 января 2017

Опыт возделывание лука-порея

Лук-порей не образует настоящей луковицы. В кулинарии используют нижнюю отбеленную часть – ложную луковицу. В европейских странах эта культура распространена очень широко. А вот на российском огороде, несмотря на не слишком сложную агротехнику, ее встретишь нечасто.
12786
10:33 / 11 января 2017

Армянский тжвжик

По сути тжвжик – это смесь субпродуктов (печень, легкое, сердце, желудки) разных животных (бараньи, куриные, телячьи), обжаренных с большим количеством зелени. В современной версии многие хозяйки добавляют репчатый лук, томатную пасту и болгарский сладкий перец.
4105
11:30 / 10 января 2017

После праздников: какие бывают разгрузочные дни

Желающим похудеть после праздников важно понимать: зачем, как, на чем и когда надо проводить разгрузку. Попробуем разобраться.
6118
12:29 / 9 января 2017

Семена цветов долго хранить не стоит

Можно ли использовать для посева на рассаду семена однолетних цветочных культур, которые пролежали три года?
5550

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