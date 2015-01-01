председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»
19:43 / 29 января 2017
В гостях у сказки!
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календарь садовода
06:30 / 28 января 2017
Восточный гороскоп на 2017 годГод Красного Петуха начнется 28 января 2017-го и будет продолжаться по 15 февраля следующего года. 16-го же февраля 2018-го на "космическую вахту заступит" Желтая (Земляная) Собака. Но до этого еще довольно далеко.
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11:26 / 27 января 2017
Николай Караченцов: меня всегда считали универсальным артистомНиколая Караченцова знают и любят в нашей стране за запоминающиеся, разноплановые роли в театре и кино.
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10:24 / 27 января 2017
Какие цветы пора посеятьОпытные дачники в январе проводят посев семян некоторых цветочных культур.
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12:34 / 26 января 2017
Как выбрать томаты открытого грунта для консервирования и соковСохранить урожай томата – вторая задача огородника после его выращивания. Чаще всего томаты хранятся зимой в виде консервов: томатной пасты, сока, в собственном соку, лечо или замороженными.
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10:25 / 26 января 2017
Бурачник: и в салат, и в целебный настойДля тех дачников, кто выращивает в цветнике бурачник, но не знала, что это растение обладает лекарственными свойствами.
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11:30 / 25 января 2017
Почему при хранении загнила свеклаСправиться с заболеванием свеклы помогут всего лишь две подкормки.
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12:32 / 24 января 2017
Миндаль и настурция против холестеринаНездоровый образ жизни приводит к повышению уровня холестерина. Борьбу с его избытком начинать придется с изменения питания, но самостоятельность в данном вопросе проявлять не стоит, лучше обратиться к врачу-диетологу. Однако существуют и растения, способные помочь.
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10:34 / 24 января 2017
Армянская ариса - вкусно и бюджетноАриса – каша из пшеницы и курицы. Блюдо древнее, но у армян оно ассоциируется с печальными событиями, связанными с обороной сел у горы Муса-даг в 1915 году. Недалеко от Эчмиадзина каждый год в третье воскресенье сентября варят арису и угощают всех, кто пришел отдать дань памяти погибшимв страшные для Армении дни.
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11:25 / 23 января 2017
Биопрепарат в помощь дачникуВ борьбе против некоторых вредителей часто рекомендуют применять препарат «Битоксибациллин».
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10:24 / 27 января 2017
Какие цветы пора посеятьОпытные дачники в январе проводят посев семян некоторых цветочных культур.
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