председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»
11:48 / 25 января 2017
Сосед похвастался, что купил крутую тачку! Посмотрел через забор...ничего особенного, тачка, как тачка!
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календарь садовода
12:34 / 26 января 2017
Как выбрать томаты открытого грунта для консервирования и соковСохранить урожай томата – вторая задача огородника после его выращивания. Чаще всего томаты хранятся зимой в виде консервов: томатной пасты, сока, в собственном соку, лечо или замороженными.
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10:25 / 26 января 2017
Бурачник: и в салат, и в целебный настойДля тех дачников, кто выращивает в цветнике бурачник, но не знала, что это растение обладает лекарственными свойствами.
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11:30 / 25 января 2017
Почему при хранении загнила свеклаСправиться с заболеванием свеклы помогут всего лишь две подкормки.
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12:32 / 24 января 2017
Миндаль и настурция против холестеринаНездоровый образ жизни приводит к повышению уровня холестерина. Борьбу с его избытком начинать придется с изменения питания, но самостоятельность в данном вопросе проявлять не стоит, лучше обратиться к врачу-диетологу. Однако существуют и растения, способные помочь.
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10:34 / 24 января 2017
Армянская ариса - вкусно и бюджетноАриса – каша из пшеницы и курицы. Блюдо древнее, но у армян оно ассоциируется с печальными событиями, связанными с обороной сел у горы Муса-даг в 1915 году. Недалеко от Эчмиадзина каждый год в третье воскресенье сентября варят арису и угощают всех, кто пришел отдать дань памяти погибшимв страшные для Армении дни.
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11:25 / 23 января 2017
Биопрепарат в помощь дачникуВ борьбе против некоторых вредителей часто рекомендуют применять препарат «Битоксибациллин».
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11:30 / 20 января 2017
Панраац - армянский сырный хлебКулинарные пристрастия Армении уходят своими истоками вглубь тысячелетий, сохранились они и до наших дней. В любой культуре есть традиционные рецепты и самый распространенный - рецепт домашнего хлеба.
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12:40 / 19 января 2017
Красивая дорожка из пеньков своими рукамиСадовые тропинки – важная часть дачного участка. Оформить их красиво можно разными способами. Один из них – замостить стежки-дорожки спилами деревьев, смотрятся они красиво и органично вписываются в лесной стиль участка.
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10:35 / 19 января 2017
О соседях полезных и вредныхНаш дачник – один из самых пытливых в мире: он внимательно следит за научными веяниями. Сажает не абы что и не абы где, а с соблюдением культурооборота по наиболее предпочтительным предшественникам. Какие культуры можно размещать по соседству, а какие лучше сажать как можно дальше одну от другой.
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10:35 / 19 января 2017
О соседях полезных и вредныхНаш дачник – один из самых пытливых в мире: он внимательно следит за научными веяниями. Сажает не абы что и не абы где, а с соблюдением культурооборота по наиболее предпочтительным предшественникам. Какие культуры можно размещать по соседству, а какие лучше сажать как можно дальше одну от другой.
91649