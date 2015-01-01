председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»
19:43 / 29 января 2017
В гостях у сказки!
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календарь садовода
11:40 / 1 февраля 2017
Голубика: гостья в садуНе каждый дачник может похвастаться тем, что на его участке растет голубика садовая. Растение это дает удивительно полезные плоды. Да и популярность его с каждым годом неуклонно растет.
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06:00 / 1 февраля 2017
Астрологический прогноз на февральИзвестный астролог Лина Саванская рассказывает, что ожидает все знаки зодиака в последний месяц зимы.
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11:30 / 31 января 2017
Выращивание томата: слагаемые успехаНаши дачники трудятся на земле годами, по крупицам собирают бесценный личный опыт, выращивают самые разные культуры, испытывают сорта и гибриды. Как вырастить урожай этой культуры в непростых условиях Урала.
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12:40 / 30 января 2017
Подарите ребенку свинку...морскуюЕсли любимое чадо просит подарить пушистого четверолапого друга, родители часто отдают предпочтение морской свинке. Объясняется это малыми размерами животного и не слишком сложным уходом за ним.
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11:28 / 30 января 2017
Чечевичная закуска мшошНесложно приготовить вкусную армянскую закуску из красной чечевицы.
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10:30 / 30 января 2017
Бегония клубневая: выращиваем из семянЯнварь-февраль – идеальное время для посева семян бегонии клубневой.
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12:47 / 27 января 2017
Сажай «Ажур» - и будет все «в Ажуре»!Украсьте ваш огород «ажурным рисунком», выращивая овощные культуры из серии «Ажур». Придайте своему огороду авторский стиль!
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10:24 / 27 января 2017
Какие цветы пора посеятьОпытные дачники в январе проводят посев семян некоторых цветочных культур.
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11:36 / 26 января 2017
Гата - армянская сладостьОчень популярна в Армении гата. Эту сладость пекут на все праздники и мало-мальски важные семейные события. Армянские женщины пекут гату, практически не меняя рецепта, вот уже 800 лет.
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11:28 / 30 января 2017
Чечевичная закуска мшошНесложно приготовить вкусную армянскую закуску из красной чечевицы.
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