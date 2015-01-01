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Беседка Андрея Туманова
председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»

10:57 / 20 января 2017

Знаю местечко, где СЕЙЧАС можно пособирать ягод! Целебных ягод облепихи!

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11:30 / 20 января 2017

Панраац - армянский сырный хлеб

Кулинарные пристрастия Армении уходят своими истоками вглубь тысячелетий, сохранились они и до наших дней. В любой культуре есть традиционные рецепты и самый распространенный - рецепт домашнего хлеба.
4161
10:35 / 20 января 2017

Почему плохо хранятся чеснок и лук

Нередко во время зимнего хранения на зубчиках чеснока можно заметить светло-желтые впадины и мелкие пятна , а на луке зеленый налет, что это такое и как справиться с этой напастью?
4247
12:40 / 19 января 2017

Красивая дорожка из пеньков своими руками

Садовые тропинки – важная часть дачного участка. Оформить их красиво можно разными способами. Один из них – замостить стежки-дорожки спилами деревьев, смотрятся они красиво и органично вписываются в лесной стиль участка.
2144
10:35 / 19 января 2017

О соседях полезных и вредных

Наш дачник – один из самых пытливых в мире: он внимательно следит за научными веяниями. Сажает не абы что и не абы где, а с соблюдением культурооборота по наиболее предпочтительным предшественникам. Какие культуры можно размещать по соседству, а какие лучше сажать как можно дальше одну от другой.
6208
12:35 / 18 января 2017

Мастерим с детьми: кораблики для ванной из подручного материала

Современные родители понимают, что творчество наилучшим образом отражается на развитии ребенка. Отличный вариант – мастерить игрушки из подручных материалов. Несложно сделать, к примеру, крохотный плотик-кораблик, который станет «бороздить» просторы ванны.
261
11:28 / 18 января 2017

Бозбаш эчмиадзинский

Бозбаш – это суп из баранины с различными добавками (овощами, бобовыми и даже яблоками). Историк и исследователь национальных кулинарных традиций В. Похлебкин утверждает, что бозбаш – блюдо исторически армянское, но присутствует оно в кухнях других народов Кавказа.
1191
10:25 / 18 января 2017

Как продлить плодоношение земляники

Садовую землянику на участке выращивают многие дачники. Ее ароматные ягодки никого не оставляют равнодушным. Однако период плодоношения обычных сортов этой культуры достаточно скоротечный.
10419
12:39 / 17 января 2017

Как устроить зимний сад в обычной квартире

Обычно в квартирах комнатные растения стоят хаотично – одни на подоконниках, другие по углам или на столах. Это нагромождение цветов вполне можно превратить в настоящий зимний садик, собрав в единую композицию.
5362
11:32 / 17 января 2017

Кабачок выдержал дождливое лето

Обильные дожди прошлогоднего дачного сезона избавили дачников от необходимости проводить полив. А вот солнца овощным культурам явно не хватало. Однако многим дачникам удалось вырастить урожай.
3118
12:31 / 16 января 2017

Абутилон: от семени к цветку

Проследить жизнь комнатного растения от семени к цветку – занятие весьма увлекательное, особенно для юного натуралиста. Неплохой «кандидат» для такого опыта – абутилон, семена которого можно приобрести в садовом центре.
3104
11:40 / 16 января 2017

Усовершенствованная лопата для уборки снега

Обычно зимой дорожки от снега очищают совковой лопатой. Если эту работу выполнять после обильного снегопада, усталость просто валит с ног, нагрузка на руки при этом запредельная. Но облегчить этот тяжелый труд можно простым способом.
8562
10:30 / 16 января 2017

Цветную капусту сажаем прямо в грунт

Бытует мнение, что в центральной части России нельзя вырастить цветную капусту безрассадным способом, но вполне реально получить урожай цветной капусты, минуя рассадную стадию.
81029
12:35 / 13 января 2017

Эхеверия - каменная роза на окошке

Эхеверия – удивительно красивое комнатное растение. Кстати, в некоторых источниках встречается название эчеверия, и это более точный перевод с латыни.
3145
11:30 / 13 января 2017

Прививку выполняем зимой

Садовод-новичок, наверное, удивится, если услышит о том, что прививку можно выполнять зимой. Зимнюю прививку называют настольной: за окном стужа и снег, а дачник сидит за столом в теплом помещении и прививает растения.
3299
10:31 / 13 января 2017

5 растений от изжоги

Избыток острой и жирной пищи, торопливое заглатывание кусков, перекус всухомятку и на ходу, а также мелкие и крупные ежедневные стрессы способствуют возникновению изжоги. Состояние это крайне неприятное. В некоторых случаях избавиться от него помогут растения.
1 8668
12:38 / 12 января 2017

Весеннее очарование купены

Задекорировать неказистое теневое место в саду можно с помощью купены. В диком виде этот неприхотливый многолетник до 1,5 м в высоту можно найти в лесу, вдоль оврагов, по долинам рек.
2185
10:35 / 20 января 2017

Почему плохо хранятся чеснок и лук

Нередко во время зимнего хранения на зубчиках чеснока можно заметить светло-желтые впадины и мелкие пятна , а на луке зеленый налет, что это такое и как справиться с этой напастью?
4247
10:35 / 19 января 2017

О соседях полезных и вредных

Наш дачник – один из самых пытливых в мире: он внимательно следит за научными веяниями. Сажает не абы что и не абы где, а с соблюдением культурооборота по наиболее предпочтительным предшественникам. Какие культуры можно размещать по соседству, а какие лучше сажать как можно дальше одну от другой.
6208
11:28 / 18 января 2017

Бозбаш эчмиадзинский

Бозбаш – это суп из баранины с различными добавками (овощами, бобовыми и даже яблоками). Историк и исследователь национальных кулинарных традиций В. Похлебкин утверждает, что бозбаш – блюдо исторически армянское, но присутствует оно в кухнях других народов Кавказа.
1191
12:39 / 17 января 2017

Как устроить зимний сад в обычной квартире

Обычно в квартирах комнатные растения стоят хаотично – одни на подоконниках, другие по углам или на столах. Это нагромождение цветов вполне можно превратить в настоящий зимний садик, собрав в единую композицию.
5362
12:31 / 16 января 2017

Абутилон: от семени к цветку

Проследить жизнь комнатного растения от семени к цветку – занятие весьма увлекательное, особенно для юного натуралиста. Неплохой «кандидат» для такого опыта – абутилон, семена которого можно приобрести в садовом центре.
3104
10:30 / 16 января 2017

Цветную капусту сажаем прямо в грунт

Бытует мнение, что в центральной части России нельзя вырастить цветную капусту безрассадным способом, но вполне реально получить урожай цветной капусты, минуя рассадную стадию.
81029
11:30 / 13 января 2017

Прививку выполняем зимой

Садовод-новичок, наверное, удивится, если услышит о том, что прививку можно выполнять зимой. Зимнюю прививку называют настольной: за окном стужа и снег, а дачник сидит за столом в теплом помещении и прививает растения.
3299
12:38 / 12 января 2017

Весеннее очарование купены

Задекорировать неказистое теневое место в саду можно с помощью купены. В диком виде этот неприхотливый многолетник до 1,5 м в высоту можно найти в лесу, вдоль оврагов, по долинам рек.
2185

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