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Беседка Андрея Туманова
председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»

11:48 / 25 января 2017

Сосед похвастался, что купил крутую тачку! Посмотрел через забор...ничего особенного, тачка, как тачка!

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12:34 / 26 января 2017

Как выбрать томаты открытого грунта для консервирования и соков

Сохранить урожай томата – вторая задача огородника после его выращивания. Чаще всего томаты хранятся зимой в виде консервов: томатной пасты, сока, в собственном соку, лечо или замороженными.
142
11:36 / 26 января 2017

Гата - армянская сладость

Очень популярна в Армении гата. Эту сладость пекут на все праздники и мало-мальски важные семейные события. Армянские женщины пекут гату, практически не меняя рецепта, вот уже 800 лет.
119
10:25 / 26 января 2017

Бурачник: и в салат, и в целебный настой

Для тех дачников, кто выращивает в цветнике бурачник, но не знала, что это растение обладает лекарственными свойствами.
121
13:15 / 25 января 2017

Гибискус в квартире

Мощные деревья гибискуса неплохо вписываются в интерьер больших помещений, к примеру фойе школ, поликлиник, кинотеатров. Во время цветения эти растения выглядят особенно нарядно. При хорошем уходе гибискус покажет себя во всей красе и в квартире.
153
11:30 / 25 января 2017

Почему при хранении загнила свекла

Справиться с заболеванием свеклы помогут всего лишь две подкормки.
376
10:27 / 25 января 2017

Розмарин вернет молодость

Розмарин как пряность в кулинарии используют давно. О лекарственных свойствах этого ароматного растения известно меньше.
265
12:32 / 24 января 2017

Миндаль и настурция против холестерина

Нездоровый образ жизни приводит к повышению уровня холестерина. Борьбу с его избытком начинать придется с изменения питания, но самостоятельность в данном вопросе проявлять не стоит, лучше обратиться к врачу-диетологу. Однако существуют и растения, способные помочь.
4145
11:30 / 24 января 2017

Плетем из веточек забор

На участке порой требуется отгородить какой-то уголок. Конечно, в садовом центре для этих целей можно приобрести невысокий пластиковый заборчик. Но его несложно смастерить из подручного материала.
3147
10:34 / 24 января 2017

Армянская ариса - вкусно и бюджетно

Ариса – каша из пшеницы и курицы. Блюдо древнее, но у армян оно ассоциируется с печальными событиями, связанными с обороной сел у горы Муса-даг в 1915 году. Недалеко от Эчмиадзина каждый год в третье воскресенье сентября варят арису и угощают всех, кто пришел отдать дань памяти погибшимв страшные для Армении дни.
381
12:03 / 23 января 2017

Никто не хочет быть председателем СНТ

Председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества избирается из числа членов правления сроком на два года.
6237
11:25 / 23 января 2017

Биопрепарат в помощь дачнику

В борьбе против некоторых вредителей часто рекомендуют применять препарат «Битоксибациллин».
5132
10:30 / 23 января 2017

Аихризон: размножаем дерево любви

Деревом любви в народе называют аихризон – растение, относящееся к группе суккулентов. Растет этот представитель семейства толстянковые на Канарских и Азорских островах, встречается в Марокко и Португалии.
284
11:30 / 20 января 2017

Панраац - армянский сырный хлеб

Кулинарные пристрастия Армении уходят своими истоками вглубь тысячелетий, сохранились они и до наших дней. В любой культуре есть традиционные рецепты и самый распространенный - рецепт домашнего хлеба.
5324
10:35 / 20 января 2017

Почему плохо хранятся чеснок и лук

Нередко во время зимнего хранения на зубчиках чеснока можно заметить светло-желтые впадины и мелкие пятна , а на луке зеленый налет, что это такое и как справиться с этой напастью?
7754
12:40 / 19 января 2017

Красивая дорожка из пеньков своими руками

Садовые тропинки – важная часть дачного участка. Оформить их красиво можно разными способами. Один из них – замостить стежки-дорожки спилами деревьев, смотрятся они красиво и органично вписываются в лесной стиль участка.
5343
10:35 / 19 января 2017

О соседях полезных и вредных

Наш дачник – один из самых пытливых в мире: он внимательно следит за научными веяниями. Сажает не абы что и не абы где, а с соблюдением культурооборота по наиболее предпочтительным предшественникам. Какие культуры можно размещать по соседству, а какие лучше сажать как можно дальше одну от другой.
91649
11:36 / 26 января 2017

Гата - армянская сладость

Очень популярна в Армении гата. Эту сладость пекут на все праздники и мало-мальски важные семейные события. Армянские женщины пекут гату, практически не меняя рецепта, вот уже 800 лет.
119
13:15 / 25 января 2017

Гибискус в квартире

Мощные деревья гибискуса неплохо вписываются в интерьер больших помещений, к примеру фойе школ, поликлиник, кинотеатров. Во время цветения эти растения выглядят особенно нарядно. При хорошем уходе гибискус покажет себя во всей красе и в квартире.
153
10:27 / 25 января 2017

Розмарин вернет молодость

Розмарин как пряность в кулинарии используют давно. О лекарственных свойствах этого ароматного растения известно меньше.
265
11:30 / 24 января 2017

Плетем из веточек забор

На участке порой требуется отгородить какой-то уголок. Конечно, в садовом центре для этих целей можно приобрести невысокий пластиковый заборчик. Но его несложно смастерить из подручного материала.
3147
12:03 / 23 января 2017

Никто не хочет быть председателем СНТ

Председатель правления садоводческого некоммерческого товарищества избирается из числа членов правления сроком на два года.
6237
10:30 / 23 января 2017

Аихризон: размножаем дерево любви

Деревом любви в народе называют аихризон – растение, относящееся к группе суккулентов. Растет этот представитель семейства толстянковые на Канарских и Азорских островах, встречается в Марокко и Португалии.
284
10:35 / 20 января 2017

Почему плохо хранятся чеснок и лук

Нередко во время зимнего хранения на зубчиках чеснока можно заметить светло-желтые впадины и мелкие пятна , а на луке зеленый налет, что это такое и как справиться с этой напастью?
7754
10:35 / 19 января 2017

О соседях полезных и вредных

Наш дачник – один из самых пытливых в мире: он внимательно следит за научными веяниями. Сажает не абы что и не абы где, а с соблюдением культурооборота по наиболее предпочтительным предшественникам. Какие культуры можно размещать по соседству, а какие лучше сажать как можно дальше одну от другой.
91649

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