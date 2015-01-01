председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»
14:59 / 16 января 2017
Не каждая современная девушка объяснит для чего эти "штучки", которые бабушка до сих пор хранит в коробочке на даче...
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календарь садовода
12:31 / 16 января 2017
Абутилон: от семени к цветкуПроследить жизнь комнатного растения от семени к цветку – занятие весьма увлекательное, особенно для юного натуралиста. Неплохой «кандидат» для такого опыта – абутилон, семена которого можно приобрести в садовом центре.
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11:40 / 16 января 2017
Усовершенствованная лопата для уборки снегаОбычно зимой дорожки от снега очищают совковой лопатой. Если эту работу выполнять после обильного снегопада, усталость просто валит с ног, нагрузка на руки при этом запредельная. Но облегчить этот тяжелый труд можно простым способом.
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10:30 / 16 января 2017
Цветную капусту сажаем прямо в грунтБытует мнение, что в центральной части России нельзя вырастить цветную капусту безрассадным способом, но вполне реально получить урожай цветной капусты, минуя рассадную стадию.
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11:30 / 13 января 2017
Прививку выполняем зимойСадовод-новичок, наверное, удивится, если услышит о том, что прививку можно выполнять зимой. Зимнюю прививку называют настольной: за окном стужа и снег, а дачник сидит за столом в теплом помещении и прививает растения.
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10:31 / 13 января 2017
5 растений от изжогиИзбыток острой и жирной пищи, торопливое заглатывание кусков, перекус всухомятку и на ходу, а также мелкие и крупные ежедневные стрессы способствуют возникновению изжоги. Состояние это крайне неприятное. В некоторых случаях избавиться от него помогут растения.
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12:38 / 12 января 2017
Весеннее очарование купеныЗадекорировать неказистое теневое место в саду можно с помощью купены. В диком виде этот неприхотливый многолетник до 1,5 м в высоту можно найти в лесу, вдоль оврагов, по долинам рек.
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10:34 / 12 января 2017
Снегозадержание: запас карман не тянетСнегозадержание – мероприятие, крайне необходимое не только в средней полосе, но и в более южных регионах. Весной, с наступлением настоящего тепла, растения немедленно трогаются в рост, бурно развиваются и быстро расходуют естественные запасы талой влаги.
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12:37 / 11 января 2017
Опыт возделывание лука-пореяЛук-порей не образует настоящей луковицы. В кулинарии используют нижнюю отбеленную часть – ложную луковицу. В европейских странах эта культура распространена очень широко. А вот на российском огороде, несмотря на не слишком сложную агротехнику, ее встретишь нечасто.
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11:42 / 11 января 2017
Керрия: капризная красавицаВ южных городах можно встретить чудесные кустики, усыпанный махровыми желтыми цветками, которые по форме напоминали розы. Это керрия. Можно ли выращивать это южное растение в центральной России?
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10:33 / 11 января 2017
Армянский тжвжикПо сути тжвжик – это смесь субпродуктов (печень, легкое, сердце, желудки) разных животных (бараньи, куриные, телячьи), обжаренных с большим количеством зелени. В современной версии многие хозяйки добавляют репчатый лук, томатную пасту и болгарский сладкий перец.
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12:36 / 10 января 2017
Жимолость: 7 советов для большого урожаяЯгоды жимолости созревают уже в июне. За столь ранний урожай дачники давно оценили эту культуру-торопыгу.
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10:36 / 10 января 2017
Можно ли прививать летний сорт на зимний и наоборотВ прививке очень важно не нарушать закономерности, это связано с особенностями вхождения плодовых деревьев в зимний покой.
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11:40 / 16 января 2017
Усовершенствованная лопата для уборки снегаОбычно зимой дорожки от снега очищают совковой лопатой. Если эту работу выполнять после обильного снегопада, усталость просто валит с ног, нагрузка на руки при этом запредельная. Но облегчить этот тяжелый труд можно простым способом.
453
10:31 / 13 января 2017
5 растений от изжогиИзбыток острой и жирной пищи, торопливое заглатывание кусков, перекус всухомятку и на ходу, а также мелкие и крупные ежедневные стрессы способствуют возникновению изжоги. Состояние это крайне неприятное. В некоторых случаях избавиться от него помогут растения.
1 8343
12:37 / 11 января 2017
Опыт возделывание лука-пореяЛук-порей не образует настоящей луковицы. В кулинарии используют нижнюю отбеленную часть – ложную луковицу. В европейских странах эта культура распространена очень широко. А вот на российском огороде, несмотря на не слишком сложную агротехнику, ее встретишь нечасто.
12786
10:33 / 11 января 2017
Армянский тжвжикПо сути тжвжик – это смесь субпродуктов (печень, легкое, сердце, желудки) разных животных (бараньи, куриные, телячьи), обжаренных с большим количеством зелени. В современной версии многие хозяйки добавляют репчатый лук, томатную пасту и болгарский сладкий перец.
4105