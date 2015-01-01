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Беседка Андрея Туманова
председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»

23:29 / 24 декабря 2016

Пресс-конференция Путина в очередной раз показала, что система не работает...

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08:00 / 1 января 2017

Астрологический прогноз на январь

Начало года – отличное время для выполнения своих давних намерений во всех сферах жизни и планирования новых дел.
4970
10:21 / 31 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: бобовые, зеленные, картофель

Дачный сезон нынешнего года сложно назвать простым: погода не давала расслабиться. И все же урожай многим удалось получить неплохой.
338
12:30 / 30 декабря 2016

С Новым годом!

Поздравляем всех, кто любит землю, с Новым 2017 годом!
656
11:30 / 30 декабря 2016

Как получить свои семена тыквенных и избежать переопыления

Довольно часто происходит переопыление между тыквенными культурами. Огородники, желающие получать собственные семена огурца, кабачка, тыквы должны соблюдать определенные правила. В противном случае образуются случайные гибриды, так называемые тыквачки (тыква-кабачок), огурдыни (огурец-дыня), патички (патиссон-кабачок) и другие овощи, чаще всего имеющие посредственный вкус.
486
10:40 / 30 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: кабачок и тыква

Уходящий сезон выдался непростым для огородников. Овощные культуры на переменчивую погоду реагировали по-разному, а опытные огородники старались помочь растениям справиться с проблемами.
562
11:40 / 29 декабря 2016

Рождественская пуансеттия

В Европе пуансеттия считается символом католического Рождества и Нового года, ведь цветет она именно тогда, когда отмечаются эти праздники. Каждый год ею украшают дом, а в рождественскую ночь даже ставят на праздничный стол.
5385
10:33 / 29 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: корнеплодные растения

Дачный сезон этого года сложно назвать простым И все же урожай многим огородникам удалось получить неплохой.
488
11:41 / 28 декабря 2016

На маленьком участке: садик в восточном стиле

Участок в три-четыре сотки большим не назовешь, и все же его можно сделать очень уютным. Хороший вариант обустройства не слишком просторной дачной территории – восточный стиль.
3104
10:30 / 28 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: лук и чеснок

Уходящий сезон выдался непростым для дачников, впрочем как и всегда. Овощные культуры на переменчивую погоду реагировали по-разному, а опытные огородники старались помочь растениям справиться с проблемами. Каким выдался урожай лука и чеснока?
5133
11:53 / 27 декабря 2016

6 правил успешного выращивания рассады баклажана

Баклажан – культура теплолюбивая, поэтому требует соответствующих погодных условий. Однако тысячи огородников выращивают на своих участках «синенькие», грамотно подбирая сорта и соблюдая агротехнику. А начинается все с рассады.
7128
10:27 / 27 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: томат

Уходящий сезон выдался непростым. Овощные культуры на переменчивую погоду реагировали по-разному, а опытные огородники старались помочь растениям справиться с проблемами. Каким год выдался для томатов?
6166
11:35 / 26 декабря 2016

7 комнатных растений для лучшего сна

Некоторые растения, улучшая качество воздуха, способны влиять на самочувствие людей. Они снижают стресс, тревожность, облегчают головные боли и помогают бороться с бессонницей.
4436
10:35 / 26 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: капуста

Уходящий сезон выдался непростым, летние месяцы были жаркими, с обильными дождями. Какой урожай капусты удалось вырастить?
5225
12:36 / 23 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: огурец

В конце года принято подводить итоги, вот и мы решили рассказать об успехах и неудачах огородного сезона 2016 года. Каким был этот год для огурца, популярной у дачников культуры.
10737
11:40 / 23 декабря 2016

Ищем компаньонов для рододендрона

Рододендроны – самые яркие кустарники весны. Однако после окончания цветения эти растения редко представляют декоративный интерес и возникает желание посадить рядом другие культуры, чтобы место не утратило свою красоту. И здесь мы сталкиваемся с целым рядом факторов, ограничивающих нас в выборе растений-компаньонов для рододендронов.
6576
10:33 / 23 декабря 2016

Крупный, вкусный, урожайный томат

Эти характеристики подходят ко многим овощным и плодовым культурам. Но сегодня речь пойдет о высокорослых крупноплодных томатах. К сортам и гибридам именно этой группы стоит присмотреться тем, кто хочет получить действительно высокие и стабильные урожаи плодов отличного качества.
5317
10:21 / 31 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: бобовые, зеленные, картофель

Дачный сезон нынешнего года сложно назвать простым: погода не давала расслабиться. И все же урожай многим удалось получить неплохой.
338
11:30 / 30 декабря 2016

Как получить свои семена тыквенных и избежать переопыления

Довольно часто происходит переопыление между тыквенными культурами. Огородники, желающие получать собственные семена огурца, кабачка, тыквы должны соблюдать определенные правила. В противном случае образуются случайные гибриды, так называемые тыквачки (тыква-кабачок), огурдыни (огурец-дыня), патички (патиссон-кабачок) и другие овощи, чаще всего имеющие посредственный вкус.
486
11:40 / 29 декабря 2016

Рождественская пуансеттия

В Европе пуансеттия считается символом католического Рождества и Нового года, ведь цветет она именно тогда, когда отмечаются эти праздники. Каждый год ею украшают дом, а в рождественскую ночь даже ставят на праздничный стол.
5385
11:41 / 28 декабря 2016

На маленьком участке: садик в восточном стиле

Участок в три-четыре сотки большим не назовешь, и все же его можно сделать очень уютным. Хороший вариант обустройства не слишком просторной дачной территории – восточный стиль.
3104
11:53 / 27 декабря 2016

6 правил успешного выращивания рассады баклажана

Баклажан – культура теплолюбивая, поэтому требует соответствующих погодных условий. Однако тысячи огородников выращивают на своих участках «синенькие», грамотно подбирая сорта и соблюдая агротехнику. А начинается все с рассады.
7128
11:35 / 26 декабря 2016

7 комнатных растений для лучшего сна

Некоторые растения, улучшая качество воздуха, способны влиять на самочувствие людей. Они снижают стресс, тревожность, облегчают головные боли и помогают бороться с бессонницей.
4436
12:36 / 23 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: огурец

В конце года принято подводить итоги, вот и мы решили рассказать об успехах и неудачах огородного сезона 2016 года. Каким был этот год для огурца, популярной у дачников культуры.
10737
10:33 / 23 декабря 2016

Крупный, вкусный, урожайный томат

Эти характеристики подходят ко многим овощным и плодовым культурам. Но сегодня речь пойдет о высокорослых крупноплодных томатах. К сортам и гибридам именно этой группы стоит присмотреться тем, кто хочет получить действительно высокие и стабильные урожаи плодов отличного качества.
5317

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