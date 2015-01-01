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Беседка Андрея Туманова
председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»

19:12 / 5 февраля 2017

Ух, какие глазки! С гонором! Прямо как не Анютины...

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13:19 / 3 февраля 2017

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390
12:35 / 3 февраля 2017

Огурец и другие: сколько нужно семян для посадки

Планировать посевы семян на приусадебном участке желательно заранее, поэтому полезно провести ревизию имеющихся семян и вспомнить об урожае предыдущего сезона, в таких случаях очень пригодится дневник.
61816
11:25 / 3 февраля 2017

Достаточно ли на участке одного дерева алычи

Алыча, как и слива, перекрестноопыляемое растение нуждается ли она в кампании?
5103
10:30 / 3 февраля 2017

Пеларгония - неприхотливая любимица для дома и сада

За последние годы селекционеры создали новые сорта и гибриды пеларгоний, у которых эффектны не только цветки самой разной окраски, но и листья удивительно хороши – они похожи на присевших отдохнуть бабочек.
4699
12:49 / 2 февраля 2017

Почва для рассады

При подготовке почвы для рассады нужно учитывать рыхлость почвы и её плодородие.
8705
11:30 / 2 февраля 2017

Икра кабачковая: тест на качество

Зимой употребление свежих овощей снижается. На помощь приходят всевозможные соленья-варенья собственного приготовления. Однако на всю зиму припасы сделать сложно, поэтому за баночкой икры заморской, кабачковой, мы отправляемся в супермаркет.
3131
10:35 / 2 февраля 2017

Как бороться с цветочными мошками

Многие замечают в комнатных цветах черных мошек. Это – сциариды, грибные или почвенные комарики, опасные вредители из отряда двукрылых.
5232
11:40 / 1 февраля 2017

Голубика: гостья в саду

Не каждый дачник может похвастаться тем, что на его участке растет голубика садовая. Растение это дает удивительно полезные плоды. Да и популярность его с каждым годом неуклонно растет.
8385
10:37 / 1 февраля 2017

Витаминная зелень зимой

В зимние месяцы можно устроить мини-грядку на окне и вырастить пучок ароматной зелени. Зимой в контейнеры высевают семена быстрорастущих культур.
4113
06:00 / 1 февраля 2017

Астрологический прогноз на февраль

Известный астролог Лина Саванская рассказывает, что ожидает все знаки зодиака в последний месяц зимы.
7936
13:45 / 31 января 2017

Как выяснить, достаточно ли в почве влаги?

Уже не за горами начало нового дачного сезона. Перед дачниками, которые приезжают на выходные, всегда остро стоит вопрос полива. Как определить достаточно ли в почве влаги?
6183
11:30 / 31 января 2017

Выращивание томата: слагаемые успеха

Наши дачники трудятся на земле годами, по крупицам собирают бесценный личный опыт, выращивают самые разные культуры, испытывают сорта и гибриды. Как вырастить урожай этой культуры в непростых условиях Урала.
101213
10:32 / 31 января 2017

Как узнать размер земельного налога на земли общего пользования

Земельный налог оплачивают не только садоводы за свои личные земельные участки, но и садоводческие и дачные товарищества за земли общего пользования.
5301
12:40 / 30 января 2017

Подарите ребенку свинку...морскую

Если любимое чадо просит подарить пушистого четверолапого друга, родители часто отдают предпочтение морской свинке. Объясняется это малыми размерами животного и не слишком сложным уходом за ним.
4175
11:28 / 30 января 2017

Чечевичная закуска мшош

Несложно приготовить вкусную армянскую закуску из красной чечевицы.
2128
10:30 / 30 января 2017

Бегония клубневая: выращиваем из семян

Январь-февраль – идеальное время для посева семян бегонии клубневой.
6155
12:35 / 3 февраля 2017

Огурец и другие: сколько нужно семян для посадки

Планировать посевы семян на приусадебном участке желательно заранее, поэтому полезно провести ревизию имеющихся семян и вспомнить об урожае предыдущего сезона, в таких случаях очень пригодится дневник.
61816
10:30 / 3 февраля 2017

Пеларгония - неприхотливая любимица для дома и сада

За последние годы селекционеры создали новые сорта и гибриды пеларгоний, у которых эффектны не только цветки самой разной окраски, но и листья удивительно хороши – они похожи на присевших отдохнуть бабочек.
4699
11:30 / 2 февраля 2017

Икра кабачковая: тест на качество

Зимой употребление свежих овощей снижается. На помощь приходят всевозможные соленья-варенья собственного приготовления. Однако на всю зиму припасы сделать сложно, поэтому за баночкой икры заморской, кабачковой, мы отправляемся в супермаркет.
3131
11:40 / 1 февраля 2017

Голубика: гостья в саду

Не каждый дачник может похвастаться тем, что на его участке растет голубика садовая. Растение это дает удивительно полезные плоды. Да и популярность его с каждым годом неуклонно растет.
8385
06:00 / 1 февраля 2017

Астрологический прогноз на февраль

Известный астролог Лина Саванская рассказывает, что ожидает все знаки зодиака в последний месяц зимы.
7936
11:30 / 31 января 2017

Выращивание томата: слагаемые успеха

Наши дачники трудятся на земле годами, по крупицам собирают бесценный личный опыт, выращивают самые разные культуры, испытывают сорта и гибриды. Как вырастить урожай этой культуры в непростых условиях Урала.
101213
12:40 / 30 января 2017

Подарите ребенку свинку...морскую

Если любимое чадо просит подарить пушистого четверолапого друга, родители часто отдают предпочтение морской свинке. Объясняется это малыми размерами животного и не слишком сложным уходом за ним.
4175
10:30 / 30 января 2017

Бегония клубневая: выращиваем из семян

Январь-февраль – идеальное время для посева семян бегонии клубневой.
6155

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