председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»
10:57 / 20 января 2017
Знаю местечко, где СЕЙЧАС можно пособирать ягод! Целебных ягод облепихи!
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календарь садовода
11:30 / 20 января 2017
Панраац - армянский сырный хлебКулинарные пристрастия Армении уходят своими истоками вглубь тысячелетий, сохранились они и до наших дней. В любой культуре есть традиционные рецепты и самый распространенный - рецепт домашнего хлеба.
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12:40 / 19 января 2017
Красивая дорожка из пеньков своими рукамиСадовые тропинки – важная часть дачного участка. Оформить их красиво можно разными способами. Один из них – замостить стежки-дорожки спилами деревьев, смотрятся они красиво и органично вписываются в лесной стиль участка.
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10:35 / 19 января 2017
О соседях полезных и вредныхНаш дачник – один из самых пытливых в мире: он внимательно следит за научными веяниями. Сажает не абы что и не абы где, а с соблюдением культурооборота по наиболее предпочтительным предшественникам. Какие культуры можно размещать по соседству, а какие лучше сажать как можно дальше одну от другой.
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12:35 / 18 января 2017
Мастерим с детьми: кораблики для ванной из подручного материалаСовременные родители понимают, что творчество наилучшим образом отражается на развитии ребенка. Отличный вариант – мастерить игрушки из подручных материалов. Несложно сделать, к примеру, крохотный плотик-кораблик, который станет «бороздить» просторы ванны.
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11:28 / 18 января 2017
Бозбаш эчмиадзинскийБозбаш – это суп из баранины с различными добавками (овощами, бобовыми и даже яблоками). Историк и исследователь национальных кулинарных традиций В. Похлебкин утверждает, что бозбаш – блюдо исторически армянское, но присутствует оно в кухнях других народов Кавказа.
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10:25 / 18 января 2017
Как продлить плодоношение земляникиСадовую землянику на участке выращивают многие дачники. Ее ароматные ягодки никого не оставляют равнодушным. Однако период плодоношения обычных сортов этой культуры достаточно скоротечный.
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11:32 / 17 января 2017
Кабачок выдержал дождливое летоОбильные дожди прошлогоднего дачного сезона избавили дачников от необходимости проводить полив. А вот солнца овощным культурам явно не хватало. Однако многим дачникам удалось вырастить урожай.
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11:40 / 16 января 2017
Усовершенствованная лопата для уборки снегаОбычно зимой дорожки от снега очищают совковой лопатой. Если эту работу выполнять после обильного снегопада, усталость просто валит с ног, нагрузка на руки при этом запредельная. Но облегчить этот тяжелый труд можно простым способом.
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12:35 / 13 января 2017
Эхеверия - каменная роза на окошкеЭхеверия – удивительно красивое комнатное растение. Кстати, в некоторых источниках встречается название эчеверия, и это более точный перевод с латыни.
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10:31 / 13 января 2017
5 растений от изжогиИзбыток острой и жирной пищи, торопливое заглатывание кусков, перекус всухомятку и на ходу, а также мелкие и крупные ежедневные стрессы способствуют возникновению изжоги. Состояние это крайне неприятное. В некоторых случаях избавиться от него помогут растения.
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10:35 / 19 января 2017
О соседях полезных и вредныхНаш дачник – один из самых пытливых в мире: он внимательно следит за научными веяниями. Сажает не абы что и не абы где, а с соблюдением культурооборота по наиболее предпочтительным предшественникам. Какие культуры можно размещать по соседству, а какие лучше сажать как можно дальше одну от другой.
6208
11:28 / 18 января 2017
Бозбаш эчмиадзинскийБозбаш – это суп из баранины с различными добавками (овощами, бобовыми и даже яблоками). Историк и исследователь национальных кулинарных традиций В. Похлебкин утверждает, что бозбаш – блюдо исторически армянское, но присутствует оно в кухнях других народов Кавказа.
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