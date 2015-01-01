председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»
23:29 / 24 декабря 2016
Пресс-конференция Путина в очередной раз показала, что система не работает...
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календарь садовода
12:29 / 9 января 2017
Семена цветов долго хранить не стоитМожно ли использовать для посева на рассаду семена однолетних цветочных культур, которые пролежали три года?
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11:35 / 9 января 2017
Пузырчатые кочаны савойской капустыСавойскую капусту пока нечасто встретишь на российской грядке. Связано это, скорее всего, с тем, что урожайность ее ниже, чем, к примеру, капусты белокочанной, да и долго ее кочаны не лежат.Однако в свежем виде она незаменима: блюда получаются низкокалорийные и очень вкусные.
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10:26 / 9 января 2017
Андрей Туманов: сад в зимних оковахУдивить российского дачника январской стужей сложно, но для сада – это серьезное испытание. Во многих регионах нашей страны не стала исключением и нынешняя зима.
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08:00 / 1 января 2017
Астрологический прогноз на январьНачало года – отличное время для выполнения своих давних намерений во всех сферах жизни и планирования новых дел.
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12:30 / 30 декабря 2016
С Новым годом!Поздравляем всех, кто любит землю, с Новым 2017 годом!
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11:30 / 30 декабря 2016
Как получить свои семена огурца и других тыквенных и избежать переопыленияДовольно часто происходит переопыление между тыквенными культурами. Огородники, желающие получать собственные семена огурца, кабачка, тыквы должны соблюдать определенные правила. В противном случае образуются случайные гибриды, так называемые тыквачки (тыква-кабачок), огурдыни (огурец-дыня), патички (патиссон-кабачок) и другие овощи, чаще всего имеющие посредственный вкус.
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10:40 / 30 декабря 2016
Итоги огородного сезона 2016: кабачок и тыкваУходящий сезон выдался непростым для огородников. Овощные культуры на переменчивую погоду реагировали по-разному, а опытные огородники старались помочь растениям справиться с проблемами.
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10:33 / 29 декабря 2016
Итоги огородного сезона 2016: корнеплодные растенияДачный сезон этого года сложно назвать простым И все же урожай многим огородникам удалось получить неплохой.
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10:30 / 28 декабря 2016
Итоги огородного сезона 2016: лук и чеснокУходящий сезон выдался непростым для дачников, впрочем как и всегда. Овощные культуры на переменчивую погоду реагировали по-разному, а опытные огородники старались помочь растениям справиться с проблемами. Каким выдался урожай лука и чеснока?
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11:53 / 27 декабря 2016
6 правил успешного выращивания рассады баклажанаБаклажан – культура теплолюбивая, поэтому требует соответствующих погодных условий. Однако тысячи огородников выращивают на своих участках «синенькие», грамотно подбирая сорта и соблюдая агротехнику. А начинается все с рассады.
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10:27 / 27 декабря 2016
Итоги огородного сезона 2016: томатУходящий сезон выдался непростым. Овощные культуры на переменчивую погоду реагировали по-разному, а опытные огородники старались помочь растениям справиться с проблемами. Каким год выдался для томатов?
10943
11:35 / 9 января 2017
Пузырчатые кочаны савойской капустыСавойскую капусту пока нечасто встретишь на российской грядке. Связано это, скорее всего, с тем, что урожайность ее ниже, чем, к примеру, капусты белокочанной, да и долго ее кочаны не лежат.Однако в свежем виде она незаменима: блюда получаются низкокалорийные и очень вкусные.
140
11:30 / 30 декабря 2016
Как получить свои семена огурца и других тыквенных и избежать переопыленияДовольно часто происходит переопыление между тыквенными культурами. Огородники, желающие получать собственные семена огурца, кабачка, тыквы должны соблюдать определенные правила. В противном случае образуются случайные гибриды, так называемые тыквачки (тыква-кабачок), огурдыни (огурец-дыня), патички (патиссон-кабачок) и другие овощи, чаще всего имеющие посредственный вкус.
7576
11:53 / 27 декабря 2016
6 правил успешного выращивания рассады баклажанаБаклажан – культура теплолюбивая, поэтому требует соответствующих погодных условий. Однако тысячи огородников выращивают на своих участках «синенькие», грамотно подбирая сорта и соблюдая агротехнику. А начинается все с рассады.
181114