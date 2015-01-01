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Беседка Андрея Туманова
председатель редакционного совета газеты «Ваши 6 соток»

23:29 / 24 декабря 2016

Пресс-конференция Путина в очередной раз показала, что система не работает...

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12:29 / 9 января 2017

Семена цветов долго хранить не стоит

Можно ли использовать для посева на рассаду семена однолетних цветочных культур, которые пролежали три года?
259
11:35 / 9 января 2017

Пузырчатые кочаны савойской капусты

Савойскую капусту пока нечасто встретишь на российской грядке. Связано это, скорее всего, с тем, что урожайность ее ниже, чем, к примеру, капусты белокочанной, да и долго ее кочаны не лежат.Однако в свежем виде она незаменима: блюда получаются низкокалорийные и очень вкусные.
140
10:26 / 9 января 2017

Андрей Туманов: сад в зимних оковах

Удивить российского дачника январской стужей сложно, но для сада – это серьезное испытание. Во многих регионах нашей страны не стала исключением и нынешняя зима.
236
14:32 / 2 января 2017

Красивый сад по доступной цене

Создание сада – творческий и интересный процесс. Как здорово воплотить все свои идеи и задумки на участке

5918
08:00 / 1 января 2017

Астрологический прогноз на январь

Начало года – отличное время для выполнения своих давних намерений во всех сферах жизни и планирования новых дел.
81608
10:21 / 31 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: бобовые, зеленные, картофель

Дачный сезон нынешнего года сложно назвать простым: погода не давала расслабиться. И все же урожай многим удалось получить неплохой.
5279
12:30 / 30 декабря 2016

С Новым годом!

Поздравляем всех, кто любит землю, с Новым 2017 годом!
6177
11:30 / 30 декабря 2016

Как получить свои семена огурца и других тыквенных и избежать переопыления

Довольно часто происходит переопыление между тыквенными культурами. Огородники, желающие получать собственные семена огурца, кабачка, тыквы должны соблюдать определенные правила. В противном случае образуются случайные гибриды, так называемые тыквачки (тыква-кабачок), огурдыни (огурец-дыня), патички (патиссон-кабачок) и другие овощи, чаще всего имеющие посредственный вкус.
7576
10:40 / 30 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: кабачок и тыква

Уходящий сезон выдался непростым для огородников. Овощные культуры на переменчивую погоду реагировали по-разному, а опытные огородники старались помочь растениям справиться с проблемами.
81065
11:40 / 29 декабря 2016

Рождественская пуансеттия

В Европе пуансеттия считается символом католического Рождества и Нового года, ведь цветет она именно тогда, когда отмечаются эти праздники. Каждый год ею украшают дом, а в рождественскую ночь даже ставят на праздничный стол.
7677
10:33 / 29 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: корнеплодные растения

Дачный сезон этого года сложно назвать простым И все же урожай многим огородникам удалось получить неплохой.
7533
11:41 / 28 декабря 2016

На маленьком участке: садик в восточном стиле

Участок в три-четыре сотки большим не назовешь, и все же его можно сделать очень уютным. Хороший вариант обустройства не слишком просторной дачной территории – восточный стиль.
5999
10:30 / 28 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: лук и чеснок

Уходящий сезон выдался непростым для дачников, впрочем как и всегда. Овощные культуры на переменчивую погоду реагировали по-разному, а опытные огородники старались помочь растениям справиться с проблемами. Каким выдался урожай лука и чеснока?
7569
11:53 / 27 декабря 2016

6 правил успешного выращивания рассады баклажана

Баклажан – культура теплолюбивая, поэтому требует соответствующих погодных условий. Однако тысячи огородников выращивают на своих участках «синенькие», грамотно подбирая сорта и соблюдая агротехнику. А начинается все с рассады.
181114
10:27 / 27 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: томат

Уходящий сезон выдался непростым. Овощные культуры на переменчивую погоду реагировали по-разному, а опытные огородники старались помочь растениям справиться с проблемами. Каким год выдался для томатов?
10943
11:35 / 26 декабря 2016

7 комнатных растений для лучшего сна

Некоторые растения, улучшая качество воздуха, способны влиять на самочувствие людей. Они снижают стресс, тревожность, облегчают головные боли и помогают бороться с бессонницей.
5723
11:35 / 9 января 2017

Пузырчатые кочаны савойской капусты

Савойскую капусту пока нечасто встретишь на российской грядке. Связано это, скорее всего, с тем, что урожайность ее ниже, чем, к примеру, капусты белокочанной, да и долго ее кочаны не лежат.Однако в свежем виде она незаменима: блюда получаются низкокалорийные и очень вкусные.
140
14:32 / 2 января 2017

Красивый сад по доступной цене

Создание сада – творческий и интересный процесс. Как здорово воплотить все свои идеи и задумки на участке

5918
10:21 / 31 декабря 2016

Итоги огородного сезона 2016: бобовые, зеленные, картофель

Дачный сезон нынешнего года сложно назвать простым: погода не давала расслабиться. И все же урожай многим удалось получить неплохой.
5279
11:30 / 30 декабря 2016

Как получить свои семена огурца и других тыквенных и избежать переопыления

Довольно часто происходит переопыление между тыквенными культурами. Огородники, желающие получать собственные семена огурца, кабачка, тыквы должны соблюдать определенные правила. В противном случае образуются случайные гибриды, так называемые тыквачки (тыква-кабачок), огурдыни (огурец-дыня), патички (патиссон-кабачок) и другие овощи, чаще всего имеющие посредственный вкус.
7576
11:40 / 29 декабря 2016

Рождественская пуансеттия

В Европе пуансеттия считается символом католического Рождества и Нового года, ведь цветет она именно тогда, когда отмечаются эти праздники. Каждый год ею украшают дом, а в рождественскую ночь даже ставят на праздничный стол.
7677
11:41 / 28 декабря 2016

На маленьком участке: садик в восточном стиле

Участок в три-четыре сотки большим не назовешь, и все же его можно сделать очень уютным. Хороший вариант обустройства не слишком просторной дачной территории – восточный стиль.
5999
11:53 / 27 декабря 2016

6 правил успешного выращивания рассады баклажана

Баклажан – культура теплолюбивая, поэтому требует соответствующих погодных условий. Однако тысячи огородников выращивают на своих участках «синенькие», грамотно подбирая сорта и соблюдая агротехнику. А начинается все с рассады.
181114
11:35 / 26 декабря 2016

7 комнатных растений для лучшего сна

Некоторые растения, улучшая качество воздуха, способны влиять на самочувствие людей. Они снижают стресс, тревожность, облегчают головные боли и помогают бороться с бессонницей.
5723

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